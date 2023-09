DOH walang pinuno sa pag-bypass kay Herbosa

Naasiwa si Senadora Pia Cayetano sa pagtalakay ng panukalang budget ng Department of Health (DOH) para sa susunod na taon dahil hindi dumalo si Secretary Teodoro Herbosa matapos itong ma-bypass ng Commission on Appointments (CA).

Ilang miyembro ng Senate committee on finance ang nagtanong kung “headless” ngayon ang DOH dahil hindi nakalusot si Herbosa sa CA at kailangan nitong kumuha muli ng appointment paper kay Pa­ngulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

“Hindi naman sila headless, your honor,” sagot ni Cayetano sa senador na nagtanong sa kanya.

Aniya, kaya naman ni Usec. Dr. Ma. Rosario Vergeire o ni Dr. Usec. Lilibeth David na pansamantalang pamunuan ang kagawaran. Gayunman, maaaring hindi raw maipaliwanag nang husto ng dalawa ang ilang policy question.

Nagpasaklolo rin si Cayetano kay Senate Majority Leader Joel Villanueva kung ano na ang status ni Herbosa dahil maaaring marami pang senador ang gustong magtanong sa kanya sa budget hearing.

“Ka-text ko ang ating Majority Floor Leader, I am asking for guidance from Malacañang kasi if it’s the ad interim appointment that will be given anyway, then malas ko lang na my hearing is 2 days after the CA bypassed him,” himutok ng senadora.

“But I am very happy to conduct a follow-up hea­ring if there are senators who would want to hear directly from him,” dugtong pa niya.