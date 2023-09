Dimples, Christian mami-miss ang isa’t isa

Ang bongga lang dahil hindi sinasadyang magkaroon ng ‘love team’ sina Dimples Romana at Christian Vasquez sa action-drama series na ‘The Iron Heart’ ng ABS-CBN.

Sa presscon nga kahapon para sa kanilang ‘The Ultimate Ride’ dahil last three weeks na ng seryeng pinagbibidahan ni Richard Gutierrez ay natanong ang dalawa kung may separation anxiety na ba sila dahil magtatapos na ang kanilang show?

Parehong yes ang sagot nila.

Sobra rin daw mami-miss nina Dimples at Christian ang isa’t isa.

Aminado rin ang dalawa na sila man ay nagulat na nagkaroon sila ng ‘love team’ dahil sa characters nila sa ‘The Iron Heart’.

Dagdag pa ni Dimples, “Sobrang thankful kami sa mga sumubaybay at sumusubaybay pa sa ‘The Iron Heart’. Yes ngayon pa lang may sepanx na kami,” tsika pa ni Dimples.

Bongga! (Jun Lalin)