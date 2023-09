‘Di raw nagtitipid: Paolo nilinaw na walang tsugihan sa ‘EB’

Nilinaw ni Paolo Contis na walang tsugihang mangyayari sa mga host ngayon ng ‘Eat Bulaga’ ng TAPE, Inc. at umeere sa noontime slot ng GMA-7.

Pati ang tungkol sa tsikang nagtitipid daw ang kanilang producer kaya rotation na ang ibang hosts ay mali rin daw.

Sabi ni Paolo nang maka-chat namin tungkol sa isyu, “Not true, Jun. Meron lang mga host na merong serye kasi at dati pa nilang commitment ‘yon kaya hindi sila puwede ng daily.

“Pero inaayos naman ang schedules nila. Very lenient naman ang TAPE. Pero walang cost cutting o rotation na nagaganap.

“Hindi totoo ‘yon,” sabi ni Paolo.

Sa ngayon daw ay live pa rin ang ‘Eat Bulaga’ mula Monday hanggang Saturday at hindi sila puwedeng mag-taping dahil, “Kasi meron kaming live portions talaga. As in real time, eh. So hindi kami puwedeng mag-taping ng ibang araw.

“So kung may taping ang ibang hosts, absent sila sa show,” paliwanag pa ni Paolo.

Samantala, umalma naman ang legal counsel/spokesperson ng ‘EB’ na si Atty. Maggie Abraham sa sinasabing ang konti na ng commercial load nila.

“I don’t know Jun kung saan nanggagaling ang ganyang news but as of Saturday, eh, 30 minutes and 45 seconds ang commercial load ng show. We are very happy na parami nang parami ang sponsors.

“We are very grateful to all the support of the advertisers who are instrumental para lalo pa kaming makapagbigay ng tulong at saya sa ating mga kababayan,” tsika ni Atty. Maggie.

Pinasalamatan din ni Atty. Maggie ang Abante dahil sa pagbibigay ng kanilang side kapag may intrigang lumalabas. (Jun Lalin)