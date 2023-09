Dahil sa pa-boobey sa Bong event: Ruffa inaabangan sa Kapamilya event!

Nakakaloka dahil kami ang kinukulit ng entertainment press kung ano raw ba ang isusuot ni Ruffa Gutierrez sa ABS-CBN Ball na gaganapin ngayong Saturday night sa Shangri-La Makati?

Eh kasi naman sinulat ni Dondon Sermino dito sa Abante na agaw-pansin ang boobey ni Ruffa sa suot nitong gown sa birthday/anniversary event ni Senator Bong Revilla sa Okada Manila noong Monday night.

So sabi namin kay Ruffa, marami ang excited sa isusuot niya sa ABS-CBN Ball.

“My gosh don’t say that naman (na ang boobey ko ang aabangan). Shocking. Hahaha!” sey ni Ruffa na tawa nang tawa.

Anyway, kahapon nga ay nag-fitting na si Ruffa sa shop ni Rajo Laurel para sa gown na isusuot niya, pero ayang niyang magdetalye kung ano ang design, color ng kanyang gown.

“Just wait! But I’m excited to attend. Actually I’m invited to so many events but I hardly go to any of them because I’m super busy taking up my masters in communication arts at PWU, busy with tapings and I also have a new secret show that I taped that will air beginning of 2024,” tsika pa ni Ruffa.

Natawa rin si Ruffa nang usisahin namin kung if she’s going to show more akin sa Kapamilya event nga?

“Hahaha. Secret. Just wait and see sa event na mismo,” sagot na lang niya.

Kasama nga pala si Ruffa sa ‘Can’t Buy Me Love’ teleserye nina Donny Pangilinan at Belle Mariano. (Jun Lalin)