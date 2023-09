Bebot, mala-artistang bumaba sa escalator habang may meet and greet mga celeb!

HINDI na talaga matatanggal ang confidence sa ating mga Pinoy.

Mapa-ibang bansa man iyan o dito sa sariling bayan natin, walang uurungan ang Pinoy kung ang usapan ay joke time!

Gaya na lang ng isang babae sa mall na hindi ininda ang dami ng tao sa loob habang bumababa sa escalator at walang hiya hiyang kumaway pa!

Feel na feel ni ate ang pagbaba at go na go naman ang mga tao sa paandar niya!

Nangyari ito sa isang mall kung saan naganap ang isang fan meeting ng mga celebrity na gumaganap sa isang pelikula. Kaya naman sinarado na ang operasyon ng nasabing escalator o ng mismong side ng mall na iyon.

Pero hind nga nagpatinag ang babae sa video na ini-upload ni @mxrjchiatto at ginawa ang aliw na eksena na iyon na talagang pinalakpakan ng mga nag-aabang na fans sa lugar.

Grabeng confidence ate girl WAHAHAHAHA saan na-oorder yan bibili ako eme, main character things,” caption ng uploader sa kaniyang video.

Ang viral video ni ateng famous ay umabot na sa 5.5 million views sa TikTok! Nakatanggap na rin ito ng nasa 620.3k reaction at ibinahagi na rin ng higit 24k user! O diba? Saan aabot confidence mo? Kaya mo ba? Comment na! (MJ Osinsao)