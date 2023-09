BeaDom enjoy sa ‘honeymoon’

Wala pa sa gitna ng preparasyon ng kasal ay ayaw nang paawat ng engaged couple na sina Bea Alonzo at Dominic Roque sa ‘honeymoon’.

Lumayas ang magkasintahan patungong Milan, Italy para sa tatlong araw na bakasyon base na rin sa post ni Bea sa kanyang Instagram.

Sa reels na lang makikita ang lambingan ng dalawa na naumpisahan sa business class ng eroplano.

Sumunod ay ang excitement ni Bea na ipakita ang kanilang hotel room at ang view mula sa kanilang accommodation.

Isang sweet kiss naman ang iginawad ni Bea kay Dominic bilang pagpapakita ng pagmamahal at appreciation niya rito.

Ang sumunod na post ng aktres ay ang pamamasyal na nila ni Dominic at pagpapakita ng masarap nilang pagkain sa resto.

Iba’t iba ang reaksyon ng mga netizen sa post na nagsasabing nauna na ang honeymoon ng dalawa.

***

Bakit ‘di sa Kapuso? Jennylyn may 20th anniversary collab sa Star Music

Nagkisayan sa tuwa ang mga panatiko ni Jennylyn Mercado sa naiisip nilang posibleng handog o offering ng kanilang idol para sa 20th anniversary nito sa showbiz.

Sa Instagram, pinost ni Jennylyn ang larawan kasama ang head ng Star Music na si Roxy Liquigan, ang sikat na composer na si Jonathan Manalo, pati na ang managers niyang sina Katrina Aguila at Jan Enriquez.

Ang Star Music ay record label arm ng ABS-CBN na nagpu-produce ng music albums ng halos lahat ng Kapamilya singers at artists.

Sabi ni Jennylyn sa caption, “Let’s Go #20,” bagay na natunugan ng mga netizen sa isang collab para sa anniversary celebration ng misis ni Dennis Trillo.

Reaksyon ni @kjfbkjfbkjfb, “Wow 20 years anniversary project sa star music. Thank you abscbn.”

Ang ilan ay may suspetsang music album o concert ang project ni Jennylyn katulad ni

@you_like_top_, “When you see @roxy.liquigan @jonathanmanalo in the same photo, it’s either there’s gonna be a concert or an album lining up.”

May humihirit naman na sana isama sa concert o duet song si Dennis sa anumang collab na ito ni Jennylyn sa Kapamilya.

Ang tanong, bakit hindi sa GMA-7 nakipag-collab si Jennylyn sa kanyang 20th year gayong ito ang ‘nagsilang’ at nagpasikat sa kanya?

O baka naman may secret pang 20th anniversary project sa Kapuso si Jennylyn?

Abangan!