Barbie pambuhay sa YouTube ni David

Join na rin si David Licauco sa YouTube world, at si Argus nga ang kanyang unang guest.

At siyempre, aabangan ng mga fan kung pang-YT rin ba ang dating ni David, o mas maganda na may misteryo pa rin siya.

Pero so far, naka-11K na ang video sa loob ng 17 oras. At may 5,300 follower na siya, ha!

Medyo mahina kumbaga sa ibang artista na nag-launch ng YT channel nila na mahigit 100K na agad ang follower. Need sigurong i-push pa ni David sa X (Twitter) ang kanyang channel.

At sana lang, si Barbie Forteza agad ang guest niya para sure agad na marami ang tumutok sa channel niya.

Pero siyempre, mahirap naman `yon, dahil baka maakusahan naman na ‘user’ siya, ‘di ba?

Anyway, aliw naman ang conversation nina Argus at David na getting to know. Kinilala ni David ang bata, at sabi nga niya, magaling ito, at palagi niyang pinapanood sa ‘It’s Showtime’.

Si Argus naman ay nagsabi na palagi niyang pinapanood ang ‘Maging Sino Ka Man’ na serye at bet niyang maging action star daw na tulad ni David. Pero ang pinakagusto niya ay maging pulis daw.

Bongga rin ng eksena na sinusubuan ni David si Argus, ha! Tatay na tatay nga ang dating niya.

At siyempre, sa dulo ng video ay napag-usapan nila si Barbie. Naikuwento ni Argus na nag-guest nga sa show nila si Barbie, at inimbita na rin niya si David na mag-guest naman sa kanila.

“Sige, pupuntahan kita doon, ha! Promise ‘yan!” sabi naman ni David kay Argus.

Anyway, panalo naman sa mensahe, comment ang video na `yon ni David, na habang sinusulat ito ay may kulang-kulang 500 na, ha!

Well, abangan ang collab nila ni Barbie!