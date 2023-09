Anxiety problem ginagamit against her: Claudine naiyak

Marami ang humanga kay Claudine Barretto nang aminin niya sa isang post ang tungkol sa kanyang anxiety problem. Hindi nga inililihim ng aktres ang tungkol sa bagay na ‘yon.

Ang every day challenge nga sa pagkakaroon ng anxiety ang kinabibiliban ng kanyang fans, supporters kay Claudine dahil hinaharap nga niya ang bagay na ‘yon.

Nang tawagan namin si Claudine noong isang araw, binanggit namin sa kanya na marami ang humahanga sa kanya dahil hindi siya in denial sa pagkakaroon ng anxiety. Na tanggap at hinaharap niya ‘yon.

Sabi nga namin may Claudine, maraming katulad niya na may anxiety problem ang bumibigay na lang, na nagkaka-nervous breakdown dahil hindi nila mai-share, matanggap, maharap ang pinagdaraanan nilang ‘yon.

Pero si Claudine nga, gumagawa ng paraan na malagpasan, gumaling sa kanyang anxiety.

Naiyak ang aktres sa sinabi namin.

“Alam mo, Jun, malaking bagay ang sinabi mong ‘yan to lift me up. Sobrang appreciated ko ‘yung pagtawag mo sa akin ngayon to tell me that,” ang naiiyak na dialogue sa amin ni Claudine sa kabilang linya.

May iba raw kasi na ginagamit against her ang pagkakaroon niya ng anxiety.

Marami pa kaming bagay na napag-usapan ni Claudine na hindi namin puwedeng i-share publicly.

Pero sabi ni Claudine sa amin, “May battle ako na kailangang paghandaan. Ikaw ang unang sasabihan ko kung puwede na.”

Sa usapan din namin ng aktres, sinabi niyang kapag feeling down siya ay tatawagan niya kami para humingi ng advice, na siyempre pa ay sinang-ayunan namin.

Nagpasalamat din si Claudine nang sabihin namin na palagi namin siyang ipinagdarasal.

In fairness kay Claudine, she’s always nice and sincere sa amin kahit noong 90s na palagi namin siyang nakakasama.

Lately, may pagkakataon din na tumatawag siya sa amin para mangumusta at ang sweet niya at magsasabi pa ng, “I love you, Jun!”

Well sana nga malagpasan ni Claudine ang mga problemang pinagdaraanan niya ngayon at mawala na ang kanyang anxiety.

‘Yun na!