Alex Eala kinapos sa semis, nagkasya sa bronze medal

NAPUTOL ang mahusay na paglalaro ni 2022 US Open Junior Women’s champion Alexandra “Alex” Eala Huwebes ng hapon matapos kapusin sa loob ng tatlong set, 1-6, 7-6 (5) 3-6 sa top seed at ITF No. 23 na si Qinwen Zheng ng China sa semis ng 19th Asian Games tennis competition sa Hangzhou Olympic Tennis Center sa China.

Agad napag-iwanan ang 18-anyos na si Eala sa unang set kontra sa 2023 US Open quarterfinalist na si Zheng bago nagawang itabla ang laban sa ikalawang set na nakuha nito sa pagwawagi sa tiebreak.

Gayunman, hindi nakayanan ni Eala ang ikatlong set laban sa ilang beses nakatuntong sa main draw ng Grand Slam na si Zheng na umahon sa 1-3 na pagkakaiwan upang itabla ang iskor sa 3-3 at iwanan ang Pilipina na nasa una nito na pagsabak sa Asiad sa huling tatlong game upang tumuntong sa kampeonato.

Inabot ng 38 minuto ang unang set habang 107 ang ikalawa. Ang ikatlong set ay 44 minuto.

Ang kabiguan ay nagbigay sa No. 192 na si Eala ng tansong medalya upang pantayan ang naiuwi ni Cecil Mamiit sa men’s singles at sa doubles kasama si Erik Taino may 17 taon na ang nakaraan sa edisyon ng torneo na ginanap sa Doha, Qatar.

Samantala’s nakatakda pa sumabak muli sa aksiyon si Eala kasama si Francis Casey Alcantara sa doubles matapos patalsikin ng seeded No. 14 pair ang seeded No. 1 tandem nina Ankita Raina at Yuki Bhambri, 6-4 4-6 [10-8]

Si Eala ay world ranked 431 sa women’s habang si Alcantara ay world ranked No. 239 sa men’s doubles.

(Lito Oredo)