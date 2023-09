8 kandidato naglalaway sa Maharlika Corp

Walong kandidato ang nagsumite ng aplikasyon na maging miyembro ng board of director ng Maharlika Investment Corp. (MIC), ayon kay Budget Secretary Amenah Pa­ngandaman.

“‘Yong info na nabigay sa akin nong una, but this was two weeks ago when we started, parang there’s already seven to eight… private mostly, walang government,” wika ng kalihim sa interview ng mga reporter sa Makati City.

Ang MIC ay isang government-owned company na naatasang siyang magpatakbo sa Maharlika Investment Fund (MIF).

Ang pagsusumite ng aplikasyon sa MIC ay natapos noong Miyerkoles, Setyembre 27.

Isusumite kay Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang rekomendasyon sa Oktubre 2.

Sinabi ni Pangandaman na tatlo ang nagsumite ng aplikasyon sa posisyon ng president at CEO pero maaa­ring nadagdagan ang naghaha­ngad ng mataas na puwesto sa MIC na ang suweldo ay halos katumbas din sa Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP).

Ang mga opisyal ng BSP ang may pinakama­laking suweldo sa Pilipinas.