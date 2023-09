1 nadale, 28 naospital sa tigdas outbreak

ISA ang nasawi habang 28 pa ang naospital sa pagkalat ng tigdas sa Marawi at Lanao del Sur.

Sa ulat, 16 ang taga-Marawi City at 12 naman ang mga residente sa Lanao del Sur na ginagamot sa mga ospital, karamihan dito ay mga bata.

Dahil dito ay agad na naglatag ng mga hakbang ang Ministry of Health-Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (MOH-BARMM), Integrated Provincial Health Office (IPHO) - Lanao Del Sur at Amai Pakpak Medical Center para maawat ang pagkalat ng naka­hahawa at nakamamatay na sakit.

Kabilang dito ang pagtukoy sa mga ospital na hindi nakatanggap ng bakuna laban sa tigdas noong gawin ang nationwide anti-measles vaccination.

Pinangunahan din ni MOH-BARMM Health Education and Promotion officer Saida Diocalano-Ali ang surveillance at monitoring sa mga lugar na may mataas na kaso ng tigdas. Pinulong din ang mga health frontliner sa kampanya kontra tigdas para mapalawak ang kanilang kaalaman sa nasabing karamdaman.