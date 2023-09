Wish ng mga faney: Charlene, Alma pagsamahin sa ‘Dyesebel’ remake

Ang daming natuwa nang magkaharap sina Alma Moreno at Charlene Gonzalez, ha!

Yes, nagkita nga sila sa birthday party ni Senator Bong Revilla, Jr. sa Okada Manila. Naunang dumating si Alma, at kachika namin siya nang dumating naman si Charlene, kasama ang mister na si Aga Muhlach.

At bakit maraming natuwa nang makita na nagkaharap ang dalawa?

Well, pareho kasi silang naging Dyesebel sa harap ng kamera.

Si Alma ang bida sa ‘Dyesebel’ noong 1978, at si Charlene naman noong 1996.

Sayang nga at hindi dumalo sina Vilma Santos (1973), Alice Dixson (1990), Marian Rivera (2008 — GMA-7), Anne Curtis (2014 – ABS-CBN), dahil kung nagkataon, baka gustuhin mong magtayo ng swimming pool sa venue at palanguyin silang lahat na naka-costume, ha!

Anyway, present din sa party si Jillian Ward, na nangangarap naman na maging sirena rin. Noon pa ay nag-post na siya sa Intagram na naka-costume siyang sirena, ha!

Anyway, going back kina Alma at Charlene, ang sarap sanang panoorin ang dalawa na sumasayaw, di ba?

Remember pareho ring queen of the dance floor sina Alma at Charlene. Madalas ngang lumalabas ang mga video ni Alma sa mga social media na naka-‘tanga’ siya habang kumekendeng-kendeng, di ba?

Sa show niyang ‘Loveli-Ness’ nga inaabangan noon ang mga pasabog na sayaw ni Alma.

Si Charlene naman ay naging host din ng mga dance program na tulad ng ‘Eezy Dancing’, ‘Keep On Dancing’, at bongga rin ang mga pasiklab niya noon, ha!

Well, kaaliw lang isipin! (Dondon Sermino)