Wala raw pakinabang! Ben Simmons planong itapon ng Brooklyn Nets

ITE-TRADE na nga ba ng Brooklyn Nets si Ben Simmons?

Walang napiga ang Nets kay Simmons nitong nakaraang 2022-2023 season.

Napunta ang Australian guard sa Brooklyn mula Philadelphia noong 2022 sa James Harden trade.

Kaya lang, mas matagal siyang naburo sa bench ng Nets dahil sa injuries.

Kung naglalaro, hindi naman siya makapag-take over.

Pero mukhang ilag din ang ibang teams kay Simmons.

“There was one Southeast Division team with a legitimate interest in trading for Simmons then as a reclamation project,” ulat ni Ian Begley ng SNY. “But outside of that, teams were wary of bringing him on.”

Noong nasa 76ers pa, marami ang napanganga dahil libreng-libre na ay ayaw itira ni Simmons ang bola sa second round ng East playoffs kontra Atlanta.

Pagkatapos ng All-Star break noong February, hindi na naglaro si Simmons. Pinigil siya ng nananakit na tuhod at likod.

Wala na raw iniinda ang 6-foot-10 playmaker, wala nang restrictions at handa nang sumabak sa training camp sa susunod na linggo.

(Vladi Eduarte)