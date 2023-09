MAGTATAMBAL ang USA Basketball at ang pangunahing tagapagtaguyod na Chooks-to-Go sa larong 3×3 matapos ang matagumpay na pagsasagawa ng FIBA World Tour Cebu Masters

Inihayag ni Chooks-to-Go Vice President Mel Macasaquit ang nakamit na kasunduan sa pakikipagtulungan naman ng itinanghal na Cebu Masters MVP na si Jimmer Fredette ng Miami-USA.

Isang malaking programa na ang na niluluto para sa 3×3 scene sa bansa pagkatapos ng matagumpay na Chooks-to-Go FIBA 3×3 World Tour Cebu Masters sa SM Seaside noong weekend.

Nagpakita ng magandang performance ang Team Miami ng United States para makuha ang titulo at napakalaking $40,000 champion purse matapos talunin ang Vienna ng Austria 22-19 sa finals sa gitna ng jampacked na venue sa SM Seaside City Cebu.

Ayon kay Macasaquit, labis silang humanga sa 3×3 program ng USA Basketball.

Sa kanyang talumpati pagkatapos ng kaganapan, ibinunyag ni Macasaquit na may ginagawa sila sa Miami na higit pang magpapalakas sa antas ng 3×3 basketball sa Pilipinas.

“Ang aming mga koponan ay magtutulungan, isang bagay na inaasahan namin. Iyung basketball program ng Miami, I don’t think you can get anything better than that,” ani Macasaquit.

(Lito Oredo)