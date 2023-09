Tulfo binoldyak PCSO: Ang yayabang n’yo

Pikong-pikon na si Senador Raffy Tulfo sa patuloy na pag-isnab ni Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) General Manager Mel Robles sa mga imbitasyon ng Senado.

“Kayo sa PCSO parang sa tingin n’yo, you guys are very special. I don’t know kung ano ang ipinagmamalaki n’yo lalo na ang boss n’yo na si Robles,” pahayag ni Tulfo matapos hindi dumating si Robles sa hearing ng Senate Committee on Games and Amusement ang Resolution No. 253 tungkol sa isyu ng integridad ng lotto games at ang Resolution No. 466 tungkol naman sa prize fund na nire-remit ng PCSO.

Bago ito, tatlong beses na itinakda ang pagdinig ng komite at sa tuwing pinapaldahan ng imbitasyon si Robles at iba pang opisyal ng PCSO, sumasagot sila na hindi sila makakadalo sa pagdinig.

“Noong magpa-reschedule kayo, tinanggap namin ang rescheduling and then only for us to receive a letter stating na hindi na naman kayo makakadalo. Ang yayabang n’yo sa PCSO! Ano bang pinagmamalaki n’yo!” galit na pahayag ni Tulfo, vice chairman ng komite.

Tanging sina Atty. Maria Katrina Nicole Contacto ng Office of the Gene­ral Manager at John Derek Porciuncula, Manager Legal Department ng PCSO ang dumalo sa hearing. (Dindo Matining)