Tom ayaw makatrabaho: Carla bet maka-collab sina Marian, Maine, Piolo, Coco

Ang maka-collab sina Maine Mendoza, Marian Rivera ang agad na bukambibig ni Carla Abellana sa chikahan namin sa kanya.

“Actually mas malapit na, mas may access na ako, mas may chance na ngayon. Na oh my God, palapit na nang palapit ang pagkakataon na makatrabaho ko sila.

“Hindi naman ako sa nangangarap na magka-pelikula kami, o teleserye, or what, puwede naman sa digital world, o social media. But of course, isa `yon sa mga nasa wish lists ko, nasa bucket lists ko, makatrabaho ko sila.

“Sino ba ang hindi gustong makatrabaho sila? So, sana magbukas ng doors, or windows, lahat na puwedeng way para makatrabaho ko sila. I will be so happy kapag nangyari `yon.

“For example, with Marian, puwedeng drama or social media. With Maine, puwedeng comedy. Why not? I am hoping!” chika ni Carla.

Pero bukod kina Maine at Marian, bet na bet din ni Carla na makatrabaho ang mga Kapamilya star na sina Piolo Pascual, at pati na si Coco Martin sa ‘FPJ’s Batang Quiapo’, ha!

“Nai-excite ako sa mga hindi ko pa nakakatrabaho, eh. Lalo na ngayon, na nabibigyan na ng chance ang mga magkakaibang network na magsama. Part ng aking wish list na makatrabaho si Piolo.

“Noon pa, pangarap ko na si Piolo. Whether pelikula or teleserye. Pero `yun nga, exciting ang industry ngayon, dahil may mga collab and co-prod na talaga.

“Sa ‘Batang Quiapo’, kung mabibigyan ako ng opportunity, why not? I love to be part of ‘Batang Quiapo’. Pero wala naman pong offer. Wala pong inaalok sa akin. Pero kung yayayain ako, open po ako riyan!” chika ni Carla.

Pero siyempre, ang ayaw muna niyang makatrabaho ay ang ex-husband niyang si Tom Rodriguez.

“Maraming beses na rin naman kaming nagkatrabaho. Hindi sa ayaw, pero ang dami ko pa rin kasing hindi nakakatrabaho, di ba? So, sana iba naman po muna.

“Hindi rin ako kumportable!” pahayag ni Carla.

Anyway, nag-expire na nga ang kontrata ni Carla sa GMA-7, pero alam naman daw niyang pinag-uusapan na ang lahat. At yes, bet pa rin niyang maging Kapuso, dahil eversince naman daw ay talagang Kapuso na siya.

At siyanga pala, ang All Access To Artists Inc. nina Direk Mike Tuviera, Mr. Jojo Oconer, and Jacqui Cara ang nagma-manage kay Carla ngayon. Maayos daw ang naging pag-uusap nila Popoy Caritativo.

.