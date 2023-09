Tim Cone, Gilas ayaw pakasiguro sa Thailand

Laro Huwebes ng Gilas Pilipinas:

(Zhejiang University Zijingang Gym)

11:00am — Philippines vs Thailand

MATAPOS sagasaan ang Bahrain 89-61, focused naman ang Gilas Pilipinas sa Thailand – ang susunod na asignatura sa group phase ng men’s basketball sa 19th Asian Games.

Alas-11 ngayong umaga ang tipoff sa Zhejiang University Zijingang Gym.

Galing sa 97-63 loss ang Thais sa Jordanians nitong Martes din.

“We didn’t play Thailand in the Southeast Asian Games. We saw them in the SEA Games, but we’re not matched up agains them,” lahad ni coach Tim Cone. “They were knocked out by Cambodia.”

Madalas nakakabangga ng Gilas ang Thais sa Southeast Asian Games.

Puno ang mga kamay nina Justin Brownlee, Ange Kouame, June Mar Fajardo at Japeth Aguilar dahil sa mahahaba ring Thais.

Pamilyar sa Pinoys ang pangunahing bala ng Thailand na si Tyler Lamb, beterano ng ASEAN Basketball League. Makulit na winger si Lamb, 32, nakalistang 6-foot-5 at dating naglaro sa UCLA at Long Beach State sa California din.

Isa pang mamarkahan si Moses Morgan, ang 6-6 guard/forward na nag-average ng 13.4 points per game sa nakaraang SEAG nang sikwating ng Thais ang bronze.

Diyeta sa pinagsamang 17 points sina Lamb at Morgan kontra Jordan. Namuno sa Thais ang 13 points at 5 assists ni Frederick Lee Jones.

Pinakamataas sa Thailand si 6-8 Chanatip Jakarawan, kumalawit ng 6 rebounds kontra Jordan.

(Vladi Eduarte)