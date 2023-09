Tagumpay ‘Bagong Pilipinas’ slogan ni PBBM

Sa sabay-sabay na pagho-host ng “Bagong Pilipinas Serbisyo Fair” mula Setyembre 23-24, 2023, sa apat na lalawigan – Ilocos Norte, Camarines Sur, Leyte, at Davao de Oro – ang RP-Mission and Development Foundation Inc. (RPMD) ay nasa ground din kasabay ng kanila 3rd quarter “Boses ng Bayan” survey kaya sinuri na rin nila at maingat na nakipag-ugnayan sa mga dadalo gamit ang detalyadong balangkas ng sukatan. Ang pagsusuri ay nakapaloob sa mga rate ng pagdalo, paggamit ng serbisyo, pagiging epektibo ng paghahatid ng serbisyo, kasiyahan ng kalahok, at accessibility parameters.

Ang paghantong ng aming mahigpit na pagsusuri ay nagbigay-pansin sa pambihirang satisfaction rate na 90% sa mga dumalo, isang patunay sa mabisang disenyo at kakayahan ng kaganapan sa pagtugon sa magkakaibang pangangailangan ng mga benepisyaryo nito.

Dahil sa kapansin-pansing tagumpay, taimtim na iminumungkahi ng RPMD kay Pangulong “Bongbong” Ferdinand Marcos Jr. na palakasin at maglaan ng mas maraming mapagkukunan sa huwarang inisyatiba na ito, na dagdagan ang pag-abot nito sa mas malawak na spectrum ng mga Pilipino.

Si Ana, isang event attendee at isang interviewee ng RPMD, ay nagpaabot ng malalim na pasasalamat matapos makuha ang mga serbisyo mula sa SSS, Philhealth, at PagIBIG. Nakinabang din siya sa mga serbisyo ng konsultasyon ng DOH, pag-avail ng mga libreng gamot, at nakatanggap ng relief package mula sa DSWD. Sa harap ng napakalaking pagdagsa ng mga kalahok, pinuri niya dahil organized at may probisyon pa ng pagkain para sa lahat.

Dr. Paul Martinez ng RPMD “accentuated the unwavering commitment to participant welfare, ensuring that none were left unattended or unfed.The “Bagong Pilipinas Serbisyo Fair” emerged as a paragon, encapsulating 40 government agencies’ services delivered promptly and proficiently. The event’s sterling organization and service model garnered resounding acclaim.”

Dagdag pa ni Dr. Martinez, “extolled President Marcos’s visionary initiative, lauding the objective of proactively delivering essential government services to underserved Filipinos nationwide”.

Ang “Bagong Pilipinas Serbisyo Fair” National Secretariat ay kinabibilangan ng mga entity tulad ng Office of the President, Office of Speaker Martin Romualdez, Presidential Communications Office, House of Representatives, at 40 national government agencies.

Sa muling pagtitibay ng kanilang dedikasyon, ang RPMD ay independiyenteng naglagay ng mga team sa bawat lalawigan, nagsasagawa ng mga panayam sa mahigit 1,000 dumalo upang makuha ang isang pananaw sa bisa at mas malawak na impluwensya ng fair.