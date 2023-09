Suhulan sa manila bay reclamation binuking

Isiniwalat ni Senadora Cynthia Villar na inalok ang kanyang asawa na sumosyo sa Manila Bay Reclamation para tumigil siya sa pagkontra sa proyekto.

Ibinunyag ito ni Villar sa joint hearing ng Senate Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change joint at Committee on Urban Planning, Hou­sing and Resettlement nitong Miyerkoles.

Ayon sa senadora, nilapitan daw ng isang negosyante ang asawa niyang si Manny Villar, chairman ng Vista Land & Lifescapes, para sumosyo sa proyekto pero tumanggi ito.

“‘Yong isang gusto mag-reclaim eh inaalok ang asawa ko na sumosyo sa kanya para tumigil na daw ako ng kadadaldal against reclamation,” paglalahad ni Sen. Villar sa joint hearing.

“Sabi ng asawa ko ‘ang dali-dali namang bumili ng lupa para tayuan ng bahay, bakit ko tatambakan ng lupa ang Manila Bay para magtayo ako ng bahay?’ Kaya he was really with me in fighting reclamation and I hope DENR will be with us in fightin­g reclamation” dugtong pa ng senadora.

Kasabay nito, nagduda rin si Sen. Villar na may kumita sa Philippine Reclamation Authority (PRA) dahil sa nadoble ang inisyung permit ng reclamation sa Cavite.

“Katulad ng ginawa n’yo sa Cavite, pina-approve n’yo magkapatong. Two different persons, bakit nyo gagawin iyon? Why will you do that? Magkapatong na reclamation, two different persons? Ano hiningan n’yo pareho kaya in-approve n’yo? Kasi ‘yon ang iisipin mo eh bakit mo aaprubahan na magkatapong,” patutsada ni Villar.

“It’s common sense kasi akala nyo naïve kami. We’ve been in this world for so long. Why will you do something that is not right,” diin pa niya.