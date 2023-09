Puwede rin daw sa mainstream: Angela ‘di lang pambato ng Vivamax

Hindi pala pinapanood ng nanay ng Vivamax sexy star na si Angela Morena ang movies at iba pang projects nito na ipinalalabas sa nasabing streaming app.

Kahit acting lang ang ginagawa ni Angela ay hindi pa rin kayang panoorin ng ina ang daring scenes ng Vivamax star.

Sa intimate interview ng press sa bida ng ‘BJJ: Woman On Top’, ikinuwento niya na proud na proud sa kanya ang ina kahit wala pa itong napanood sa 13 projects na ginawa niya sa VivaMax. Super promote raw ang ina sa social media kapag may bago siyang project. Never daw siyang kinahiya ng kanyang nanay.

Panganay sa anim na magkakapatid si Angela kaya kahit naghuhubad sa pelikula ay pinilit niya pa ring makatapos ng kanyang pag-aaral para maging good example sa mga kapatid. Bongga nga niya at kaka-graduate lang nitong Hulyo sa kursong Business Management.

Pamangkin ni Lara Morena si Angela dahil younger sister ng dating sexy actress ang nanay ng isa sa mga pambato ng Vivamax.

Pangarap din ni Angela ang makagawa ng mainstream movies sa Viva Films at series sa Viva One. Ito rin daw ang pangako ng Viva sa kanya at isasama sa next contract niya (her third).

Excited na nga siya, kasi after matapos ng second contract niya (10 projects per contract) ay makakagawa na siya ng project outside VivaMax. Nakakalima na raw siya sa pangalawang kontrata at konti na lang para makapag-crossover siya sa mainstream projects.

Isa si Angela sa pambatong star ng VivaMax Kaya sunod-sunod ang proyekto niya.

Anyway, sa September 29 ay streaming na sa Vivamax ang ‘BJJ: Woman On Top’ at kasama ni Angela rito sina Yuki Sakamoto, Alexa Ocampo, Jiad Arroyo, Jela Cuenca, at Keanna Reeves, sa direksiyon ni Linnet Zurbano.

Brazilian Jiu-Jitsu nga pala ang ibig sabihin ng BJJ at sa sports na ito iikot ang istorya ng pelikula.

Sinisigurado ni Angela na bukod sa BJJ sports ay mabubusog pa rin sa sex and daring scenes ang viewers nila.

Bongga