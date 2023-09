POC itutulak kwalipikasyon ni Manny Pacquiao sa Olympics

KARAGDAGANG star-power para sa 2024 Paris Olympics ang magiging pangunahing alas ng Philippine Olympic Committee (POC) upang maitulak ang pagpasok sa Summer Games ng nag-iisang eight-division world champion Manny “Pacman” Pacquiao para katawanin ang Pilipinas sa men’s boxing.

Inilahad ni POC President Abraham “Bambol” Tolentino na pursigido ang bansa na maitulak ang pagsabak ng future boxing Hall of Famer sa Olympiad na siyang magbibigay ng malaking tsansa sa national squad na makasungkit ng medalya sa Paris Games.

Higit pa rito ang maibibigay na mataas na porsiyento ng manonood sa mga laban ng Olympic boxing sakaling payagang makalaban ang Filipino legend.

Sinimulan nang ilapit ni Tolentino sa pamunuan ng International Olympic Committee (IOC) ang naturang kahilingan para makasabak sa Olympiad si Pacquiao.

“Yes, I’m working on it,” pahayag ni Tolentino sa panayam ng Power N’ Play ni dating PBA commissioner Noli Eala.

“Doon sa meeting ko with the IOC, I verbally laid down our cards, then by October, we will formalize the request to the IOC, then it will be forwarded to the caretaker of boxing,” dagdag ng Tagaytay City Mayor.

“Kasi expelled na iyung boxing, there’s no boxing, IOC task force ang may hawak nun. This Asian Games sana iyung qualifying, but Senator Manny’s disqualified na kasi 40-years below retirement.”

Malinaw na nakasaad umano sa alituntunin ng Asiad meet na hindi pinapayagang makalahok at sumabak sa Olympic Qualifying Tournament ang lagpas sa ibinigay na edad, higit na sa 19th edisyon sa Hangzhou, China.

Tutuntong ng 45-anyos sa Disyembre si Pacman na lampas sa hinihinging pangangailangang edad ng quadrennial meet.

Susubukan ng 59-anyos na Philippine cycling chief na tumbukin ang Universality Places sa Paris Olympic organizing committee para ibigay sa Pilipinas ang isa sa mga bakanteng pwesto para makadiretso sa Olympiad.

“But still, there’s a universality rout, they will give four male and I think six females,” paliwanag ni Tolentino.

(Gerard Arce)