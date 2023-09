Pia, Ariadna reunion pinasabog internet

Nagbunyi ang mga beauty queen sa iba’t ibang panig ng mundo, pati na ang mga beauty pageant enthusiast, sa pagtatagpo ng landas nina Pia Wurtzbach at Ariadna Gutierrez.

Sina Pia at Ariadna (Miss Colombia 2015) ang mahigpit na naglaban sa Miss Universe, na una ngang kinoronahan ay si Ariadna, pero makalipas lang ang ilang minuto ay binawi ito at pinutong sa ulo ni Pia.

Sobrang kontrobersiyal nga ang coronation night na `yon ng Miss Universe 2015, na kasalanan nga ni Steve Harvey, ang host ng pageant.

Buong mundo nga ang tumalakay sa kapalpakan na `yon, at kanya-kanyang galit nga ang mababasa mo noon sa social media.

Pero `yun nga, magwa-walong taon (sa Disyembre) na rin ang pangyayari, at biglang-bigla, nagtagpo sa Paris, France ang dalawa. At ang bongga nga nang pagkikita nila, na hindi talaga inaasahan, ha!

“The reunion you’ve all been waiting for,” sabi nina Pia at Ariadna sa kani-kanilang mga Instagram post.

Heto nga ang palitan ng chika nina Pia at Ariadna.

“It’s been almost 8 years since the last time we were together (white heart). So happy to see you again @piawurtzbach!” hirit ni Ariadna sa Instagram story niya.

“I woke up and said ‘let’s attract good things today’ and this queen came my way. What a beautiful surprise. Ary (tawag kay Ariadna) your aura is glowing!” sambit naman ni Pia.

“When time makes sure you meet the right people once again,” chika pa ulit ni Ariadna.

“The timing was perfect!” sagot ni Pia, with matching puso.

Anyway, heto naman ang chika ng mga kapwa nila beauty queen.

“Loooove it!” – Iris Mittenaere, Miss Universe 2016.

“Love to see it. Both of you are sheer perfection!” – Olivia Jordan, Miss USA and Miss Universe 2015 2nd runner-up.

“I loooooove this!” – Andrea Meza, Miss Universe 2020.

“Uhhhhhgggg I cant (cry emojis), this is true humanity, this is womanhood, sisterhood. Love you both. So admirable. Role models for any human being.” – Maria Alejandra Lopez Perez, Miss Grand Colombia 2023.

Well, sabi nga ng mga fan, pinasaya nina Pia at Ary ang sangkabaklaan, na the world is healing nga raw, perfect duo nga raw, at breaking the internet nga ang ganap na ito.

Wish din ng marami na magpunta ng Pilipinas si Ariadna.

Bongga! (Dondon Sermino)