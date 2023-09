PBBM isinabatas Trabaho Para sa Bayan

Isa nang ganap na batas ang Trabaho Para sa Bayan Act matapos itong pirmahan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. nitong Miyerkoles sa Malacañang.

Layon ng bagong batas na lutasin ang iba’t ibang hamon na kinakaharap ng sektor ng paggawa gaya ng mababang kalidad na trabaho, skills mismatch, underemployment at iba pa.

Sa kanyang talumpati sa ceremonial signing sa Palas­yo, sinabi ng pangulo na sa pamamagitan ng bagong batas ay mapapahusay ang kakayahan ng mga manggagawa, kasama na rito ang pagsusulong sa paggamit ng digital technology lalo na sa sector ng micro, small and medium enterprises.

Nakapaloob sa bagong batas ang paglikha ng trabaho para sa Bayan Inter-Agency Council na pamumunuan ng Director General ng National Economic and Development Authority habang co-chairmen naman ang mga kalihim ng Department of Labor and Employment at Department of Trade and Industry.

Agad inatasan ng pangulo ang council para sa pagbalangkas ng implementing rules and regulations para agad na makinabang ang mga mamgaggawa.

“I therefore direct the council and all concerned government agencies to fast track the issuance of the implementing rules and regulations of the law so that our workers and stakehokders can immediately benefit from it,” anang pa­ngulo. (Aileen Taliping)