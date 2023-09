Paul George pasisiklaban mga hater

MAY banta si Clippers star Paul George sa kanyang haters at sa sinumang haharang-harang sa kanya sa 2023-24 season ng NBA.

Tabi-tabi raw muna, dahil sasagasaan niya lahat ang mapupunta sa kanyang harapan.

“It was just a lot of unnecessary talk going around the NBA of guys feeling themselves and directing comments toward me that haven’t done anything,” pahayag ni PG sa photoshoot ng SLAM.

“Going right at whoever I gotta go at. You’re gonna feel me. I’m having that approach of every time on the floor I’m there to dominate and destroy you.”

Ibig sabihin ba ay hindi na mapapaaga ang exit ng Los Angeles sa postseason?

Hindi nakapalag ang Clippers sa Phoenix nitong nakaraang second round ng playoffs dahil wala sa court si George.

Late March ay sidelined na si PG dahil sa right knee sprain, nanood lang sa buong postseason.

Sa Game 3 ng Suns series, katabi na ni George sa bench ang partner na si Kawhi Leonard na iginarahe din ng sprained right knee.

Halimaw na ulit si PG? Tingnan natin.

(Vladi Eduarte)