P28M puslit na yosi nasabat, 13 kalaboso

Kinumpiska ng mga awtoridad ang nasa P28 milyon na halaga ng mga puslit na sigarilyo matapos nilang masabat ang isang bangka na may lulan sa mga kontrabando at binabantayan ng 13 katao sa Davao City noong Martes.

Sa ulat, naharang ng Task Force Davao ang 1,152 kahon ng mga puslit na sigarilyo sa Minterbro Wharf, Barangay Ilang dahil sa tip ng isang residente.

Sinabi ni TFD commander Col. Darren Comia na walang naipakitang mga dokumento ang 13 pasahero ng banka kaya dinakip ito ng mga tauhan ng Davao City Police Office kasama ang Bureau of Customs (BOC)-Davao.

Nai-turnover na ang mga kontrabando sa BOC-Davao para sa kaukulang disposis­yon at pagkakaso sa 13 suspek ng paglabag sa Republic Act 4712 o An Act Amending Certain Sections of Tariff at Customs Code of the Philippines (Smuggled Cigarettes).