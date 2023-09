Nakakalokang biruan: Lips to lips nina Francine, Kaori trending

Trending at marami ang naaliw sa biruang lips to lips kissing nina Francine Diaz at Kaori Oinuma!

Nakakaloka nga ‘yon.

Kuha ang video sa red carpet premiere ng ‘A Very Good Girl’ kung saan makikitang nag-request si Francine ng isa pang kiss from Kaori. Naghahararutan kasi ang dalawang Kapamilya young actress sa paglalapit ng lips nila without knowing na naglapat pala talaga ang mga labi nila.

Smack lang naman ‘yung nangyari pero parang nandiri sila after magdikit ang lips nila, ha!

Maging silang dalawa ay nagulat at napatili sa ginawa nilang kalokohan.

Natawa tuloy ang friends nila na nakapalibot sa kanila at maging si Seth Fedelin na ka-love team ni Francine ay naaliw sa nakita. Kaya asar talo ang dalawa sa binata.

Pero bago pa mag-isip ang mga malilisyosong tao, girl na girl po sina Francine, Kaori. Masaya lang talaga silang magbiruan. Sabi nga ng mga faney, close lang daw talaga ang dalawa dahil magkasama sila sa online series na ‘Fractured’ ng iWantTFC.

Although sa pelikulang ‘A Very Good Girl’ nina Kathryn Bernardo at Dolly de Leon ay may torrid kissing scene si Kaori na kina-shock ng audience.

Nagpaka-daring ang young actress sa movie na iyon ng Star Cinema. Marami ang naloka and at the same time ay pumuri sa pasabog na eksenang iyon ni Kaori.

Sa mga interested na malaman kung sino ka-kissing scene ni Kaori sa pelikula, watch na lang kayo ng ‘A Very Good Girl’ at ayaw naming mapagbintangang spoiler, ‘noh?!

‘Yun na!