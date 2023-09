Lumaban kahit may iniinda! Margielyn Didal nakawala korona

HANGZHOU, China — Mula sa pagiging reyna noong 2018 Jakarta-Palembang Asian Games, nangulelat na si Margielyn Didal.

Pinagbayaran niya na sumabak kahit wala sa porma at hindi pa gaanong naghihilom ang operasyon sa kaliwang bukong-bukong upang mapatalsik sa trono ng 19th Asiad skateboarding women’s street sa Qiantang Roller Sports Centre sa Zhejiang Province rito Miyerkoles ng umaga.

Salampak sa pangwalo’t huli ang 24 na taong-gulang na Pinay sa 8-skateboarder finals sa 23.39 total points na iniskor lang sa stage 1 run 1, saka naka-12.83 pero ‘di naisama sa bilang dahil ‘di nakumpleto ang run 2.

Pumang-anim siya sa heats nitong Martes.

Bokya (0.00) na siya sa unang dalawang yugtong trick na pinasimulan ng bagsak sa unang pasada. At na-scratch pa ang mga (0.00) 3rd-5th trick dahil sa bagsak sa course at paglaho sa misyon na sinaksihan ni Philippine Sports Commission Chairman Richard ‘Dickie’ Bachmann.

“Sort of passion na lang kaya itinuloy ko pa,” sey ng ng pro skateboarder na mga suportado ng PSC at Philippine Olympic Committee.

Inoperahan siya sa Brazil pagka-injured ng left ankle habang kumakasa sa Red Bull Skate Levels Tournament doon.

Winalis ng host Chinese ang gold-silver medals sa pamamagitan nina Chenxi Cui na may 242.62 sa likod ng 79.14 sa run 2, at 80.31 at 83-17 sa tricks 1-2 kahit na-cratch pa ang tatlong trick, at Wenhui Zeng 236.61 (73.00 sa run 1 at 78.93 at 84.68 sa tricks 3-4).

Si Japanese Miyu Ito na may 221.59 (62.32 run 1-82.56 trick 2, 76.71 trick 5) ang humablot ng bronze kasunod ang kababayang si Yumeka Oda na may 210.73, Thais Varreraya Sukasem ng (154.89) at Nathtiyabhorn Naakitwong (148.91) at Korean Siye Ha (94.83).

Ang senaryo’y nagpako pa rin sa ‘Pinas sa daawang bronze medal para ika-24 na puweso sa medal tally hanggang kahapon.

Pero hinirit ni Didal at kanyang manager na si Anthny Claravall na tuloy pa rin ang asinta nila sa pangalawang Olympic stint ng Cebuana athlete para sa 2024 Paris. No. 40 sa world ranking si Didal at Top 44 ang mga maging qualifier sa susunod na taong Paris Games.

(Ramil Cruz)