Kaso isasampal! Maggie dinurog ng mga bayarang Tiktoker

Hahabulin ni Maggie Wilson ang mga influencer na sangkot sa smear campaign laban sa kanyang lifestyle company Acasa.

Ito’y matapos umamin sa kanya ang ilang TikToker na binayaran lamang sila para siraan ang dating beauty queen at TV personality.

Sa kanyang pinost sa Instagram nitong Miyerkoles, Setyembre 27, ibinahagi ni Wilson ang ilang video ng TikToker na humihingi ng dispensa sa kanya dahil sa mga mapanirang video. Ikinuwento rin nila na inalok sila ng P8,000 para gawin ang proyekto pero ang script ay manggagaling sa nag-alok.

Nagbabala si Wilson sa mga taong nanira sa kanya na makipag-ugnayan sa kanyang kampo sa loob ng 24 oras upang hindi makasama sa mga kakasuhan.

Aniya, hawak na niya ang personal information ng mga TikToker tulad ng kanilang pangalan, lugar ng pinagtatrabahuan at eskuwelahan kahit na binura na ang video.

“Many have messaged, trying to pass the blame on others,” saad ni Wilson.

Hinikayat niya ang mga content creator na magpadala ng mensahe sa Instagram ni Tim Connor ng screenshots ng usapan sa mga taong nasa likod ng smear campaign.

“Once we receive it, we will decide whether to include you in our legal action through the criminal justice system,” saad ng dating beauty queen.

Nag-trending naman sa X ang rebelasyon ni Wilson na binayaran ang mga content creator sa TikTok para siraan siya.

“8k para manakit online? Gaano na talaga kagutom ang mga tao??” sabi ng isang netizen.

“Have you read yung gc nila na pinost ni maggie sa stories. Sabi ng isa “wala ngang nakulong nung election eh”. If anything, the bigger picture is this proves na may trolls talaga nung election. They are real,” komento naman ng isa.

Si Wilson ay ikinasal sa negosyanteng si Victor Consunji noong Disyembre 2010 kung saan nagkaroon sila ng isang anak, pero noong Set­yembre 2021 ay inihayag nila ang kanilang paghihiwalay.