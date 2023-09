JP Maguliano, EAC binulaga Perpetual

GINULANTANG ng Emilio Aguinaldo College Generals ang paboritong University of Perpetual Help System Dalta matapos magpakawala ng malulupit na tirada si JP Maguliano tungo sa 75-67 win nitong Miyerkoles sa 99th season ng National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Napanatili ng Generals ang kanilang kalamangan simula first quarter nang itala ang 13-point lead sa halftime sa 43-30.

Nadala pa ng EAC ang kanilang bentahe sa 16 points subalit unti-unting binaklas ng Perpetual kasunod ng mainit na third quarter matapos higitan sa scoring ang Generalsa sa 14-23, upang bumaba sa apat ang hinahabol sa 53-57 sa pagpasok ng fourth period.

Nagawa pang dalhin sa tablang laro ni Perpetual big man Mark Omega sa 57-57, ngunit hindi pumayag si Maguliano at Ralph Robin na mabalewala ang pinaghirapan upang ibaon ang magkakasunod na tatlong tres para palobohin sa 66-57 ang laro.

Napanatili ng Generals hanggang dulo upang makabwenamano ng panalo si coach Jerson Cabiltes para sa bagong balasang Paco-based squad.

Kumana si Maguliano ng game-high 24 points, siyam na rebounds at tigalawang assists at blocks mula sa 9-of-13 shooting kasama ang 3-of-4 sa three point line.

Sumegunda si Robin sa 12 puntos, tatlong boards at tigalawang assists at steals, habang nag-ambag rin si Nat Cosejo ng 10 points at anim n aboards.

Nakahandang hanapin ng EAC ang kanilang ikalawang dikit na panalo laban sa defending champions Letran Knights sa Linggo, habang hahanaping makaresbak ng Perpetual kontra sa Lyceum Pirates sa Sabado. (Gerard Arce)