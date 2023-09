Jade Gentapa, Benilde abot-kamay ang korona

Laro Biyernes: (Paco Arena)

Game 2/ Best-of-3 finals

2:00pm — CSB vs FEU

(**Lady Blazers angat, 1-0)

IPINARAMDAM ng College of Saint Benilde (CSB) Lady Blazers ang kanilang lakas matapos akbayan nina Jade Gentapa at Jhasmine Gayle Pascual sa 25-18, 25-18, 25-16 panalo kontra Far Eastern University sa Game 1 ng kanilang best-of-3 finals ng 2nd V-League Women’s Collegiate Challenge na nilaro sa Paco Arena sa Maynila kahapon.

Tumikada si Gentapa ng 13 points habang 12 ang kinana ni Pascual upang tulungan ang Lady Blazers na walisin ang Lady Tamaraws at makauna sa serye sa event na inorganisa ng Sports Vision.

Ayon kay assistant coach Jay Chua na naipagpatuloy lang nila ang kanilang magandang depensa kaya sila nanaig.

“Gumana naman iyung depensa namin sa Game 1, ‘yung blocks namin kaya sana maipagpatuloy namin ‘yun sa Game 2,” saad ni Chua.

Posibleng tapusin na ng Taft-based squad CSB ang laro Biyernes sa Game 2 kaya kailangan ng Lady Tamaraws na bumangon upang humaba ang kanilang hininga.

Bumira si Faida Bakanke ng walong puntos para sa Lady Tams.

Samantala, nasikwat ng University of the East Lady Warriors ang bronze medal matapos nilang kalusin ang University of Perpetual Help System DALTA, 28-26, 25-23, 25-23 sa one-game battle for third sa unang laro.

Hinirang na Best Player of the Game si Riza Nogales sa tinipang 14 points habang si Casiey Dongallo ang namuno sa opensa para sa Lady Warriors sa tinikadang 22 markers.

(Elech Dawa)