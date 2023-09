DonBelle kinakabog ibang Kapamilya sa ABS-CBN Ball online voting

Inaabangan na ang pagbabalik ng ABS-CBN Ball sa Sabado.

Taong 2019 ang huling ABS-CBN Ball at after 4 years ay muli itong nagbabalik.

Itinuturing itong biggest showbiz event ng taon kung saan dadaluhan ito ng mga naglalakihang bituin ng Kapamilya.

Present din ang mga personalities mula sa mga ka-partner ng ABS-CBN gaya ng GMA, TV5, Netflix, Prime Video, Viu, at marami pa.

Forever Grateful ang tema ng ABS-CBN Ball ngayong taon bilang pasasalamat sa mga sumusuporta sa company maski wala na itong franchise at hindi na ito TV network.

Nagaganap naman ang online voting para sa ilang special awards sa gaganaping ball.

Sa Female Star of the Night (Peoples Choice) ay nangunguna si Belle Mariano, na sinundan naman nina Andrea Brillantes, at Francine Diaz.

Top 2 Male Star of the Night (Peoples Choice) ang ka-love team ni Belle na si Donny Pangilinan habang si Kyle Echarri ang nasa Top 1 at si Seth Fedelin naman sa Top 3.

Nangunguna naman ang DonBelle bilang Power Couple of the Ball (Peoples Choice) habang pasok din sa Top 5 sina KDLex (KD Estrada & Alexa Ilacad), FranSeth (Francine & Seth), at ang mga real life couples na sina Gerald Anderson & Julia Barretto at Maris Racal & Rico Blanco.

Ang lakas talaga ng KDLex fans dahil sina KD & Alexa ang nangunguna sa Fan Favorite Male & Female Stars.

Ang kikitain ng nagaganap na online voting ay mapupunta sa ABS-CBN Foundation.

Exciting!