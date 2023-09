BBM sa PNP: Walisin ang korapsyon, human rights abuse

Inatasan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang mga bagong promote na opisyal ng Philippine National Police (PNP) na walisin ang corruption at human rights abuses sa kanilang hanay.

Inihayag ito ng pangulo matapos panumpain sa Malacañang nitong Miyerkoles nang umaga ang ikalawang batch ng police officials na na-promote sa star rank.

Sa kanyang talumpati, binilinan ng presidente ang mga bagong opisyal na itaguyod ang integridad, kakayahan at tapat na serbisyo sa mamamayan.

Malaki aniya ang inaasahan ng sambayan sa pambansang pulisya, partikular na sa reporma at mga positibong pagbabago, mabilis na pagtugon at walang bahid katiwalian na serbisyo.

“To achieve this, it is imperative that we reiterate our zero tolerance policy for corruption and human rights abuses within the PNP and for that matter in all of government,” anang pangulo.

Kabuuang 55 mga bagong opisyal ang nanumpa sa pangulo kabilang na rito ang isang Police Lieute­nant General, pitong Police Major Generals at 47 Police Bri­gadier Generals. (Aileen Taliping)