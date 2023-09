Balewala competition: Julia Montes proud kay Kathryn

Star-studded ang naganap na premiere night ng pinakabagong pelikula nina Kathryn Bernardo at Dolly de Leon, ang ‘A Very Good Girl’.

Mga naglalakihang bituin ng ABS-CBN at GMA-7 ang ilan sa naglakad sa red carpet at nagbigay ng suporta sa dalawang bida.

Ilan nga sa mga dumalo ay sina Ronaldo Valdez, JC Alcantara, Dimples Romana, Maja Salvador, Loisa Andalio, Maris Racal, Belle Mariano, Iza Calzado, Darren Espanto, Kyle Echarri, AC Bonifacio, Joshua Garcia, Miles Ocampo, Aljon Mendoza, Francine Diaz, Seth Fedelin, at gayundin ang mga bida ng ‘Five Breakups and a Romance’ na sina Julia Montes at Alden Richards.

Si Alden ang nakasama ni Kathryn sa previous film niya na ‘Hello, Love, Goodbye’ na number one Filipino movie of all-time.

Sina Kathryn at Julia ang nagbida sa ‘Mara at Clara’ ng ABS-CBN noong 2010.

Sa kanyang Instagram post ay binati ni Julia si Kathryn at proud daw siya sa kanyang Mara.

“Soooo proud of you @bernardokath! You’re a badass in this film! The range of emotions and passion na binigay mo sa movie grabe. Must watch! #AVeryGoodGirl to the whole team and Ms. Dolly. Congratulations po,” sey ni Julia sa kanyang caption.

Ang galing-galing nga ni Kathryn sa nasabing pelikula at maituturing ito na best performance niya sa kanyang career.

Bonggels! (Byx Almacen)