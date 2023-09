Azurin hinarang sa Canada – DFA

Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs (DFA) na hinarang ng immigration si dating Philippine National Police (PNP) chief General Rodolfo Azurin Jr. nang dumating ito sa Langley Airport sa Canada.

Ayon kay Nueva Ecija Representative Joseph Violago, sponsor ng proposed P23 billion budget para 2024 ng DFA, “misunderstanding” lamang ang nangyari at nagsisisi rin umano ang Canadian government kung bakit pinigil nila si Azurin.

“Itong incident na ito happened a few days ago. General Azurin voluntary went to Canada and bigla po siyang bumalik ng bansa,” paglalahad ni Violago base sa impormasyong ni-relay sa kanya ng mga DFA official.

“Parang nagkaroon ng misunderstanding at misinterpretation doon sa nangyari and the Canadian go­vernment expressed their regrets with the miscommunication,” dugtong pa niya.

Hindi umano naalalayan ng DFA si Azurin dahil personal trip ang biyahe nito.

Sinisi naman ni Azurin si PNP deputy chief for administration Lt. Gen. Rhodel Sermonia na siyang nagbigay umano ng disinformation sa mga awtoridad ng Canada kaya siya naharang doon. Gayunman, itinanggi naman ito ni Sermonia.

Sina Sermonia at Azurin ay parehong miyembro ng Philippine Military Academy (PMA) Class 1989 at ang napangasawa nila ay magkapatid. (Nathalia Antonio/Eralyn Prado/Edwin Balasa)