Andrea nagsawa sa mga international star

Sulit na sulit para kay Andrea Brillantes ang pagbitbit sa kanya ng libre ni Dra. Vicki Belo sa Milan, Italy para dumalo sa mga fashion shows gaya ng Versace, Gucci, Dolce & Gabbana dahil nag-‘buffet’ sa ilang malalaking personalidad at social media influencers ang young actress.

Kamakailan ay ibinida ni Andrea ang malapitang pagkuha niya ng larawan sa K-pop star na si Hanni kahit nakatalikod lang ito. Isang maituturing na magandang chance dahil nakasabay pa niya itong pumasok sa show.

Nagkaroon din ng photo si Andrea sa international podcast host na si Emma Chamberlain na may milyon-milyong followers sa socmed, na mas malaki pa ang network kaysa Pinay actress.

Ang latest sa post ni Andrea ay ang selfie shot niya sa lead star ng Hollywood film na ‘Little Mermaid’ na si Halle Bailey.

Bukod doon, nagsawa ang mga mata ni Andrea sa katitingin kay Kylie Jenner na pareho niyang nanood ng runway show ng D&D Spring Summer 2024 collection.

Sey ni Andrea sa photo op nila ng Hollywood star, “I can’t believe that I was in the same room as my long-time idol, Kylie Jenner. Almost the entire time, my eyes were fixed on her. And of course, I was so kilig to have a picture taken with the Little Mermaid Halle!! Because it has always been my dream to become a mermaid, hahaha! She was incredibly kind! It was a truly wonderful experience to meet her.”

Sa post na ito isinasara ni Andrea ang kabanata ng kanyang Milan Fashion Week, na siyang last post na raw ng aktres. Pero mananatili sa kanyang alaala ang memorable experience niya sa kauna-unahang international lifestyle runway travel.

Kaya naman kabilang sa mga pinasalamatan ni Andrea ay si Dra. Belo.