Walang aamin?

Napakamot ng ulo ang ilang ayudanatics nating tropapips sa kaiisip kung sino ang nagsasabi ng totoo sa mga naglalabasang isyu–mula sa kulto, dukutan, pati sa pagkain daw ng tsokolate ng isang tauhan sa NAIA.

Sa Surigao del Norte, inaakusahan na isang kulto raw ang Socorro Bayanihan Services (BAYANIHAN). Sangkot daw ang grupo sa ilegal na droga at may private army. Bukod doon, inaasawa o ipinapakasal daw ang mga bata, at may alegasyon din ng panggagahasa. Abaý napaka-bad naman kung totoo ang bintang.

Pero siyempre, hindi aamin sa mga bintang ang lider nito na si Jey Rence Quilario o “Senior Agila.” Payapa raw ang kanilang komunidad at pinupulitika lang sila. In fairness, pinapapasok niya sa kanilang lugar sa bundok ang mga nag-iimbestiga, pati na media.

Bago inakusahang kulto, dati raw kilala ang grupo sa pagtulong sa kapwa, base na rin sa pangalan nilang bayanihan. Nagbago lang daw ang lahat nang magpasya ang mga namumuno na manirahan sila sa bundok o matapos ang pagtama ng lindol noong 2019.

Dahil nga sa mga alegasyon laban sa grupo, patong-patong na reklamo ang inaasahang isasampa ng awtoridad kay Senior Agila, na hindi natin alam kung mayroong “Junior.”

Samantala, parang sinupalpal naman nang harapan ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC sa pa-presscon nila para sa mga “environmental activist” na sina Jhed Tamano at Jonila Castro, na unang iniulat na nawawala at dinukot daw ng militar.

Ang sabi naman ng militar, “sumuko/sinagip/sinundo” ang dalawa at hindi dinukot. Kaya iniharap ng NTF-ELCAC ang dalawa sa pag-aakala siguro na pabor sa militar at pitik sa komunistang rebelde ang sasabihin ng dalawa.

Ang kaso, baliktad ang nangyari dahil iginiit ng dalawa na “dinukot” daw sila ng militar. Kaya lang sa presscon, nalito ang ilang tropapips natin sa sinabi nila na napilitan lang silang sumuko dahil pinagbantaan daw sila. Sumuko ba sila o dinukot?

Pati sa West Philippine Sea, may turuan din pero walang aminan. Inaakusahan ng mga opisyal ng Pilipinas ang China na winasak nila ang corals sa Rozul Reef kaya plano silang kasuhan ulit sa Permanent Court of Arbitration.

Gaya ng inaasahan, itinanggi ng China ang bintang at binanatan ang Pilipinas na sanhi raw ng polusyon sa dagat ang bulok na BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal kaya dapat na raw alisin doon.

Pero ang pinakamatinding walang aminan eh ang babaeng staff ng Office for Transportation Security sa Ninoy Aquino International Airport. Sikat na naman nga ang OTS dahil sa alegasyon na may dayuhang pasahero na nawalan ng $300.

Ang hinala, kinuha ng babaeng taga-OTS ang pera at tsinibog. Makikita nga sa CCTV na hirap ang bebot na lunukin kung ano man ang inilagay niya sa bibig. Bukod sa panulak na tubig, literal na gumagamit pa siya ng panulak na daliri.

Pero ang paliwanag daw ng babae sa mga imbestigador, tsokolate raw ang kinain niya. Hirit tuloy ng ilang netizens, mukha raw hindi masarap ang tsokolate kaya hindi malunok ng bebot. O kaya naman, baka raw pati balat ng tsokolate eh kinain niya.

Sa dami nga batuhan ng akusasyon pero walang umaamin, dapat yata eh pasikatin ulit ang linya ni Rey Pumaloy noon sa OG na Eat Bulaga! na, “Huwag mag-deny, don’t tell a lie… Aminin!” Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”