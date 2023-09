Wala kayo sa lolo ko!

Nakakabilib kapag nakakakita ako ng mga senior citizen naactive ang lifestyle.

Madalas gumagawa talaga ako ng paraan para kausapin at itanong sa kanila kung anong sikreto ng kanilang long life. Para kasing ang hirap nang maabot ang ganitong edad lalo na sapanahon ngayon na kay dali ng buhay. Madalas nga akomapaisip kung aabot pa kaya ako ng ganitong edad? Sana naman! Lahat naman siguro tayo ay naghahangad ng mahabangbuhay para makapiling ang ating pamilya.

Mayroon kaming maliit na bike shop sa Antipolo City. Dito lagikong nakikita si Tatay Romeo Ganot na taga-Cogeo. Ang sipagniyang umahon, halos araw-araw. Nakipagkilala ako at nakipag-kwentuhan. Sabi niya na may-asawa at retirado na siya. Anongsikreto ninyo Mang Romeo? Natawa sabay sabi niya na Tilapia ang paborito niyang ulam. “Gulay, isda at manok lang ang diet ko. Dalawang tasang kanin kada araw at maraming iniinom natubig,” sagot pa niya.

Siya ay 77- anyos na pero ‘mamaw’ pa rin pagdating sapadyakan. Na-bike na ang Baguio City, Subic, Quezon at Laguna loop kaya sisiw lang sa kanya ang mag-ride papuntangMarilaque na madalas niyang ruta sa umaga. Nakarating na din siya ng Bicol na 3 araw niyang inahon gamit ang kanyanghybrid mountain bike. Nasabi niya na 50-anyos siyanagsimulang mag- bike at hindi na siya tumigil o titigil pa.

Naikot na niya halos ang buong Rizal. Madalas siyang solo rider pero may nakakasama rin sa daan na malaking bagay aniya para mas masayang marating ang kanyang destinasyon.

May disiplina dahil 7.30 pm pa lang ay tulog na siya at babangon ng alas-4:00 ng umaga. Una siyang magpasalamat saDiyos at maya-maya lang ay sisimulan na niyang mag-push up at exercise.

Chill kausap si Mang Romeo, kalmado at malakas ang sense of humor. Sabi niya hindi na siya titigil sa pagbibisikleta dahil itoang nakatulong para mawala ang kanyang iniindang sakit noon na diabetes at hypertension.

Umiinom siya ng Centrum Advance at B-complex vitamins kaya nanatili siyang malakas at malusog. Mapapa-sana all ka na lang sa magandang tindig ni Mang Romeo na tipikal sa isang siklistana toned ang legs at mga braso, flat ang tiyan at maliksi kumilos. Happy vibes din dahil game na game na kausap na patunay namay positibong disposisyon sa buhay.

Laging nakangiti at masayahin na obvious na kuntento siya sakanyang buhay bilang siklista. Nahanap niya ang peace of mindmalapit sa kalikasan na therapeutic sa kanya.

Isa pang lodi pagdating sa padyakan at ahunan si Tatay Felix Gapoy, 86 years old, tubong Pangasinan at taga Santolan, Pasig. Dati siyang construction worker.

Simple at masaya sila ng asawang si Hipolita kasama ang hindina mabilang na mga apo.

Iba naman ang trip na pagkain ni Mang Felix na mahilig sacondensed milk na inuulam niya sa kanin. Gulay at isda ang sikreto kaya palaban mahabang padyakan.

Pagkagising ay kape, 2 pandesal at 3 basong tubig ang kanyanginiinom bago siya maligo sa umaga.

Saludo kami sa inyo Mang Romeo at Mang Felix bilangehemplo at inspirasyon ng healthy lifestyle. Totoo na age is just a number. Basta’t may disiplina ay kanyang ma- maintain ang malusog na pangangatawan.

Extra challenge sa ating lahat ang pagkakaroon ng tamang diet at exercise dahil andyan lang sa tabi ang mga fast food chains. Kaya self- control ang dapat umiral para balance ang pagkain at exercise tungo sa healthy lifestyle.

Kagaya ng pagbibisikleta ang buhay. May paahon, patag at mgapalusong. Pero kahit pa anong mangyari, hindi susuko at tuloypa rin ang padyak araw-araw. Sikapin natin na balansehin ang mga bagay-bagay kagaya nila Tatay Romeo at Felix para mapanatiling masaya, malusog, at mahaba ang buhay.