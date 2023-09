Utak sa ambush kay ex-Gov. Amado Espino Jr. timbog

Nadakip ng mga tauhan ng Pangasinan Police Provincial Office (PPO) ang umano’y utak sa pag-ambush kay dating Pangasinan Gov. Amado Espino Jr., na ikinasawi ng dalawang tauhan nito at pagkasugat ng tatlo pa noong Setyembre ng 2019.

Kinilala ni Pangasinan PPO chief Police Col. Jeff Fanged ang suspek na si Arnulfo Cerezo Alipio, alyas ‘Anong’, dating kagawad ng barangay sa bayan ng Binmaley at miyembro umano ng Sison Group at potential private armed group (PPAG) sa lalawigan.

Ayon kay Fanged, si Alipio ang nag-utos at financier sa pananambang kay Espino.

Naaresto si Alipio sa kanyang bahay sa Naguilayan, Binmaley sa bisa ng warrants of arrest na ipinalabas ni Presiding Judge Magnolia V. Cayetano ng Regional Trial Court, 1st Judicial Region, Branch 56, San Carlos City, Pangasinan na petsang Pebrero 15, 2021 sa mga kasong murder, frustrated murder at attempted murder na may kaugnayan sa pag-ambush kay Espino.

Bukod sa nasabing mga kaso, sangkot din umano si Alipio sa gun-for-hire hindi lang sa Pangasinan kundi maging sa mga kalapit pang lalawigan.

Matatandaang nag-alok ang Department of the Interior and Local Government (DILG) ng P355,000 bilang reward para sa ikadarakip nito.

Lulan ng Toyota Land Cruiser si Espino kasama ang kanyang mga aide na sina Agapito Quizon, Kervin Marbori at driver at police security escort na si Staff Sergeant Jayon Malsi nang tambangan sila ng isang grupo ng mga kalalakihan lulan ng pulang Hyundai hatchback at metallic blue na Ford Everest sa Barangay Magtaking sa San Carlos City, Pangasinan noong Set­yembre 11, 2019.

Lulan naman ng To­yota Innova ang kanyang mga backup na sina Police Staff Sergeant Richard Esguerra at retiradong pulis na si Anthony Colombino na driver ng sasakyan.

Namatay noon din si Esguerra habang binawian ng buhay si Quizon sa ospital.