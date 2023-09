Usec espiya ng senador vs admin

Sino raw itong opisyal ng gobyerno ang nakipagsabwatan sa isang miyembro ng Senado para maniktik sa administrasyong Marcos?

Kuwento ng isang impormante ni Mang Teban, nagtanim daw ng espiya ang senador sa mga kritikal na ahensiya ng gobyerno para makakalap ng mga anomalya at tsismis na puwedeng gamitin para siraan o kaya ay mapabagsak ang nakaupo sa Malacañang.

Ang senador din umano ang nagpopondo sa vlogger na mukhang chipmunk at walang ginawa kundi siraan ang administrasyong Marcos.

Itong government official naman na may ranggong undersecretary, mahilig rumaket kaya hindi nakapagtatakang nakapagpatayo ng bagong bahay sa isang village ng mga rich and famous.

Wala raw loyalty itong si Usec, basta pagkakaperahan ay papatusin kahit na ang pinapatrabaho sa kanya ay mag-espiya sa gobyerno.

Ang pag-uusap ng senador at ni Usec ay nai-record at kumakalat umano ngayon sa social media.

Ang classic nito, parang GRO daw sa KTV na Classmate kung makipag-usap itong si Usec kaya itong senador, gusto nang butasin itong girlalu, este butasin ang kanyang bulsa para matapos ang transaksyon dito.

Kilala raw kasi ang Usec na maharot, kahit may asawa na ay sumasampa sa kandungan ng ibang lalaki, este sumasakay sa kotse ng kanyang boss.

Labas-masok din ito sa Malacañang kaya naman malakas itong makabudol ng ibang tao na kaya niyang lakarin ang mga proyekto basta may kapalit na datung.

Si Usec din umano ang napabalitang dahilan ng paghihiwalay ng isang kilalang aktres at politiko nitong asawa.

Clue. Ang malanding government official ay may letrang S sa kanyang pangalan as in spy, habang ang senador ay mahuhulaan nyo ang apelyido dahil palagi itong lumalarga.