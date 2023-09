`Tuloy ang Palabas’ para sa 54th taon ng CCP

Ibibida ngayon ng Sinag 2023: Tuloy Ang Palabas, son et lumiere ang pagdiriwang ng ika-54 taong pagkatatag ng Cultural Center of the Philippines, kasabay ng exhibit ng mga nakakagiliw at nakakatakot na Tanod-Lupa na matutunghayan sa Liwasang KaLIKHAsan ng CCP Front Lawn sa September 29 hanggang October 1, 2023.

Ang mga mythical folk creatures na tulad ng kinatatakutang kapre, aswang, nuno sa punso, tikbalang, diwata, at manananggal na tinawag nilang Tanod-lupa ay nakakuha ng tahanan sa CCP Liwasang KaLIKHAsan sa pamamagitan ng arts installations ng Filipino visual artist Abdulmari “Toym” De Leon-Imao, Jr.

Nakalap ang ideya ng programa sa ilang lugar, rehiyon at bansa at doon nabuo ang kanilang iconic façade mula sa CCP light designers na sina Camille Balistoy, Danilo Villanueva, Louie Alcoran, at Shantie De Roca.

Maaari ring maki-jam ang audience sa bandang Monzter Jam Acoustic band habang nakikita ang mga Tanod-Lupa art installation.

Naniniwala ang CCP na buhay sa bansa ang mga paniniwalang katatakutan, pamahiin at iba pa kaya rin nabuo ang kanilang ideya at imahinasyon kaugnay sa old folktales and centuries-old superstitions na mayroong manananggal, tiktik, at kapre.

Like father like son, Toym ay junior ng late National Artist for Visual Arts Abdulmari Asia Imao.

Ang Sinag 2023 son et lumiere show ay mapapanood sa CCP Front Lawn mula 7:00 ng gabi hanggang 9:30 ng gabi sa September 29 hanggang October 1, 2023. (Vick Aquino)