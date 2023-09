Rock formation sa Batangas swak na tambayan

MASARAP talaga ang magpahinga lalo na kung with nature! Kung hanap mo rin ng payapa, astetik, at ‘di mataong lugar for your trip, swak dyan ang tambayan na ito sa Batangas.

Ito ang Ilijan Rock Formation na matatagpuan sa Sitio Hulong Bayanan, Barangay Ilijan, Batangas City.

Mula Maynila, aabutin ka lamang ng humigit-kumulang tatlong oras na byahe. Oh saan ka pa?

Dinayo ito kamakailan ng Facebook user na si Kim Paglinawan Balmes at ipinost sa kanyang account. Saad niya sa caption, ‘Payapa at simpleng buhay.’

Makikita sa mga ini-upload niyang larawan ang napakarikit na elemento ng lugar.

Mula sa naglalakihang porma ng mga bato, pinaghalong asul at berde na kulay ng tubig, namumuting buhangin at ang lilim na ibinibigay ng mga puno.

Bukod dito, nagdala rin sila ng camping chair na talaga namang perfect sa view.

Nakatanggap ang kanyang post ng dagsang heart reaction at mga comment mula sa mga netizen.

Gaya na lamang ni Peachy Pachuchay Abas Tan, ‘Pare palage kang chill diyan.. nadadaig mo ako.

Biro pa ni Ning Ning, ‘Oh wag kayo mag sabay sabay para hindi crowded.

Napa-wow pa ang user na si Sixto Ebreo Sanchez, saad niya, ‘Wow sarap kung may ka-date diyan ganda ng view.”

Dagdag pa rito, marami rin sa comment section ang nagtag at nagmention sa kani-kanilang kakilala na tila napusuan din na bisitahin ang lugar.

Kaya ikaw, isama mo na rin ito sa next destination mo! (Moises Caleon)