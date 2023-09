Pagkakataong magbagong buhay

Isang malaking problema ng ating correctional system ay ang mataas na bilang ng mga repeat offender o tinatawag na ‘recidivist.’ Sila po iyong mga preso o mga person deprived of liberty (PDL) na bumabalik sa kulungan dahil sa halip na magbago ay umuulit na gumawa ng krimen.

Sila ang nakakadagdag sa pagsisikip ng ating mga bilangguan. Nakukulong po silang muli dahil kapag labas nila ng kulungan ay wala naman silang makitang oportunidad para kumita nang marangal, kaya’t bumabalk sa nakagawiang buhay.

Kung matagal na silang nakakulong, sa halip na mabigyang pag-asa ay lalo pa silang nagiging desperado at nahahawa na rin sa baluktot na pamamalakad sa loob ng bilangguan.

Kahit sila ay mga bilanggo, dapat ay bigyan po sila ng pagkakataong makabangon mula sa kanilang mga pagkakamali. May karapatan din sila sa maayos at makataong pagtrato habang nakakulong. Dapat ay bigyan sila ng oportunidad na makapagbagong-buhay.

Ito po ang naging paksang diwa ng aking unang privilege speech sa Kamara de Representante bilang kinatawan ng Bicol Saro Party-list sa Kongreso. Sa mga sumusubaybay po sa ating kolum, alam nila na ang pagrereporma sa ating correctional system ay matagal ko ng adhikain. Simula pa po ito ng ako ay maging assistant secretary ng Department of the Interior and Local Government (DILG) na siyang nangangasiwa sa Bureau of Jail Management and Penology (BJMP).

Kaya nang tayo ay pinalad na magsilbi bilang mambabatas, inihain ko po ang House Bill (HB) 8672 na ang layunin ay maitatag ang Department of Corrections and Jail Management (DCJM). Naniniwala po ako na ito ang susi para maipatupad ang mga pagbabago sa pamamahala ng mga bilangguan sa bansa.

Sa aking privilege speech, nilahad ko po ang kaawa-awang kalagayan ng mga PDL sa loob ng National Bilibid Prison at sa mga city, district, at municipal jail na nasa pamamahala ng BJMP.

Sinabi ko po sa aking mga kapwa mambabatas na ang ating correctional system ay nasa matinding krisis na. Bukod sa mga masisikip na mga kulungan, ang mga PDL ay nagtitiis sa kakarampot na pitumpung piso kada araw para sa badyet nila sa pagkain sa buong maghapon, at labinlimang piso kada araw para sa kanilang medicine allowance.

Nakiusap po tayo na bigyang prayoridad ang mga hakbang na magrereporma sa ating mga bilangguan at ang pamamahala sa mga ito bilang pagpapatunay na ang Kongreso ay kakampi ng hustisya at ng mga Pilipinong gustong makapagbagong-buhay.

Umani po ng suporta mula sa mayorya at minorya ng Kongreso ang ating panawagan. Sina Iloilo 3rd District Congressman Lorenz Defensor at si Zamboanga Sibugay 1st District Cong. Wilter Palma, na parehong Deputy Majority Leader ay nagsalita pagkatapos ng ating privilege speech para ipakita ang kanilang suporta sa ating adbokasiya. Maging sina ACT Teachers Party-list Congresswoman France Castro at Gabriela Party-list Congw. Arlene Brosas ay sumang-ayon sa ating panawagang pagbabago sa ating correctional system.

Alam ‘nyo po bang sa Norway, malaki ang binaba ng bilang ng mga repeat offenders? Ito po ay matapos na magpatupad ang kanilang gobyerno ng mga reporma sa kanilang correctional system.

Dati, ang layunin ng prison system ng Norway ay ikulong ang maysala bilang parusa sa kanyang ginawang krimen. Pinapakulong nila ng matagal ang mga preso, at tinatrato nang malupit. Pero sa halip na bumaba ang bilang ng mga kaso ng krimen, nanatili itong mataas at marami ang repeat offender.

Binago pong lahat ito ng gobyerno ng Norway. Tinuring nila ng makatao ang mga preso. Kapag nakulong, dinadala sila sa mga piitan na malapit sa kanilang mga tirahan para madali silang mabisita ng mga kamag-anak at mga kaibigan. Maliliit din ang mga bilangguan sa Norway. Ang pinakamalaki ay may 400 na jail cells lamang. Ang pinakamaliit ay 15 lang ang jail cells.

Dahil ang layunin ay ang pagbabagong buhay ng mga nakakulong, hindi lamang ang kanilang moral rehabilitation ang binibigyang pansin kundi maging ang kanilang mga job skills. Mahalagang aspekto po ito dahil kapag may maayos at disenteng trabaho ang pinalayang preso, tiyak na hindi na ito babalik sa buhay ng krimen. Makakapag-ambag pa siya bilang produktibong mamamayan sa pag-unlad ng ekonomiya.

Ang mga pagbabagong ginawa ng Norway ay maganda ang ibinunga. May pinakamababang bilang po ng mga repeat offender ang Norway ngayon sa buong mundo.

Malayong-malayo pa tayo sa nagawa na ng Norway para maireporma ang kanilang correctional system at matrato nang maayos ang kanilang mga bilanggo. Pero hindi po tayo dapat mawalan ng pag-asa. Hindi po maipapatupad ang pagbabago kung hindi tayo magsisimula.

Nabuksan na po ang pintuan patungo sa pagbabago ng ating correctional system sa paghahain ko po ng HB 8672. Pagsisikapan po nating ito ay maaaksyunan sa kasalukuyang Kongreso.