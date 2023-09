Magna Carta of Filipino Seafarers pinaaapura ni Marcos

Pinabibilisan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa Se­nado ang pagpasa sa panukalang batas na Magna Carta of Filipino Seafarers.

Sa kanyang liham kay Senate President Juan Miguel Zubiri, hiniling ng presidente na may pangangailangang ipasa kaagad ang Senate Bill No. 2221, o “An Act Providing for the Magna Carta of Filipinos Seafarers” upang matugunan ang paulit-ulit na mga butas sa batas na may kinalaman sa training at accreditation ng libo-libong Filipino seafarers na nagiging problema sa European market.

“Pursuant to the provisions of the Article VI, Section 26 (2) of the 1987 Constitution, I hereby certify to the necessity of the immediate enactment of Senate Bill No. 2221,” anang sulat ng Pangulo.

Ang Magna of Filipino Seafarers ay aprubado na sa Kamara noong March 6,2023 at aksiyon na lamang ng Senado ang kailangan upang maging ganap na batas.

(Aileen Taliping)