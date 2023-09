Magdyowa isinelda sa ‘tobats’

Kalaboso ang mag-live in partner matapos silang makumpiskahan ng mahigit sa P300,000 na halaga ng pinaniniwalaang shabu sa isang buy-bust operation sa Navotas City kahapon nang madaling-araw.

Nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o The Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga suspek na sina Cecilio Mendoza Jr., alyas ‘Ungky,’ 44-anyos at Jerica Cortez, alyas ‘Kang,’ 37-anyos, kapwa residente ng Block 3, Lot 30, Phase 1C, Espada St., Barangay NBBS Kaunlaran ng lungsod.

Kabilang sa mga nasamsam sa mga suspek ang 50 gramo ng pinaniniwalaang shabu na nagkakahalaga ng P340,000.00.

Sa ulat ng Station Drug Enforcement Unit (SDEU) ng Navotas Police, bandang ala-1:15 nang madaling-araw nang ikasa ang buy-bust operation laban sa mga suspek sa Bangus St., Barangay NBBS, Navotas City,

Isa sa mga pulis ang nagkunwa­ring buyer ng shabu at umiskor sa mga suspek ng halagang P7,000.

Nang magkaabutan ng pera at droga, doon na dinamba ang mag-live in partner saka dinala sa presinto. (Orly Barcala)