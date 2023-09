Legal pamudmod ko ng smuggled rice – PBBM

Nanindigan si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na legal ang pamamahagi niya ng smuggled rice sa mahihirap na pamilya dahil dumaan ito sa tamang proseso.

Ginawa ng pangulo ang pahayag matapos punahin ni Senador Francis “Chiz” Escudero ang legalidad ng pamamahagi ng mga nakumpiskang bigas.

“Bilang patunay na ang pamahalaan ay seryoso sa pagsukbo ng smuggling ang mga bitbit naming mga bigas nga­yon ay mula sa nakumpiskang suplay sa Zamboanga Port na napatunayan hindi dumaan sa legal na proseso ng importas­yon. Kaysa naman masayang ang mga bigas na ito ay minabuti na nating ibigay sa mga mamamayan,” paliwanag ni Marcos matapos pangunahan ang pamamahagi ng bigas sa Maynila.

“Dumaan po ito sa tamang proseso ng imbestigasyon, pagkumpiska at ins­peksiyon upang matiyak na ito ay ligtas na ipamahagi sa mga nangangaila­ngan. Magsisilbing babala rin po ito sa lahat ng mga smuggler at mga hoarder na ang bigas sa bansa ay ating babanta­yan. Sa Bagong Pilipinas, bawal ang smuggler, bawal ang hoarder at bawal din ang mapang-abuso na mapagsamantala sa a­ting bayan,” diin pa niya.

Kinastigo rin ni Pangulong Marcos ang mga hoarder at smuggler na siyang sumisira sa katatagan ng supply at pres­yo ng bigas sa bansa.

“Ang bukbok na lubos na sumisira sa balanse ng suplay at presyo ng bigas sa merkado [ay] ang hoarding at saka ang smuggling at price manipulation na ginagawa ng mapagsamantalang mga negos­yante,” anang pangulo.

(Prince Golez/Aileen Taliping)