Lani pagod sa b-day  special ng mister

Sa chikahan kay Sen. Bong Revilla, Jr., palagi niyang sinasabi na wala na siyang mahihiling pa, para sa sarili niya. Na lahat daw ng nangyayari sa buhay niya ngayon ay kuntento siya, masayang-masaya.

Oo nga naman, sa tindi rin ng pinagdaanan niya, o ng pamilya niya, talaga namang hindi mo iisipin na heto nga at nakatindig pa rin talaga siya.

Hindi nga siya naitumba ng mga taong pilit siyang hinihila pababa.

“I’m so blessed, lahat na binigay sa akin ng Panginoon. After what happened to me, ang buhay ko ‘di ba, parang roller coaster, up and down, and up.

“So, I just hope na maging maayos na lang ang lahat. Na healthy ang lahat ng pamilya ko.

“Ang bayan natin, mga kababayan natin, sa kung paano tayo makakatulong, makatulong talaga tayo na mararamdaman ng lahat, lalo na ng mga mahihirap nating kababayan.

“’Yun ang birthday wish ko, na bigyan pa tayo ng lakas ng loob, lakas ng katawan, sapat na talino para magampanan talaga `yon,” pahayag ni Sen. Bong.

Eh si Cong. Lani Mercado, ano ba ang mawi-wish niya para sa mister niya?

“Ang hirap mag-wish para sa kanya. So, kung ano ang wish niya, matupad lahat, ‘yun ang mahalaga!” sabi ni Lani.

Pero, ang isa sa pinaka-wish ni Lani rin ay ang magkaroon muli ng sigla ang showbiz, lalo na ang mga sinehan. Sa panahon ngayon, nangangapa ang mga producer, artista, sa kung paano ba ibabalik sa mga sinehan ang mga manonood, lalo na sa mga pelikulang Pilipino.

“Manumbalik ang sigla ng pelikulang Pilipino. Ang hirap kasi, mataas ang mga bilihin, kaya hindi nagiging priority ang panonood ng sine. Sana manumbalik ang sigla ng pelikulang Pilipino!” saad ni Lani.

“Yeah, mabuhay ang industriya ng pelikula at telebisyon!” susog ni Sen. Bong.

Anyway, hindi nga agad namin nakilala si Lani, na super ganda, ha! Iba nga ang glow niya sa gabi ng birthday celebration ni Sen. Bong, na masayang-masaya ang mukha niya, na kahit alam mong pagod na pagod, dahil personal niyang inaasiko ang programa, at nilalapitan ang mga performer, para pasalamatan, lutang na lutang pa rin ang kagandahan niya.

Iba talaga kapag masaya ka.

At siyempre, mapapanood ang mga eksena ni Lani, na talagang umani ng masigabong palakpakan sa TV special na ‘Idol Ko Si Bong’ sa October 7, sa GMA-7.

Ay naku, abangan niyo ang duet nina Lani at Bong, dahil siguradong tatayo ang mga balahibo niyo, ha!