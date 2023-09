Kim umalma sa komento ng faney

Sinagot ni Kim Chiu ang isang netizen na nagsabing nanghihinayang ito dahil hindi sa primetime ng Kapamilya ipapalabas ang bagong project na ‘LINLANG’ ng girlfriend ni Xian Lim.

Sa isang streaming app na may subscription fee kasi ‘yon mapapanood.

Pinagpiyestahan at kinasabikan ng mga netizen ang trailer ng nasabing movie series dahil sa karga nitong thrill, suspense, drama at sensual element.

Pinagbibidahan ito ni Kim, pati ni Paulo Avelino. Nasa cast din sina Jake Ejercito at Maricel Soriano.

Lumalabas sa pasilip na mga eksena na mag-asawa sina Kim at Paulo at naituturong kabit nito si Jake.

Mapangahas si Kim sa kanyang character na malayo sa mga naunang project niya na pawang drama, romcom.

Sa nasabing project kasi ay may ideyang nagtataksil si Kim na umabot sa madugong ending.

Sa gitna ng excitement ng mga fan sa bago at mature role ni Kim, isang netizen na si @tetszitro ang nag-comment sa trailer na ipinost sa tweet ng @alt_kapamilyaol.

“Yung last part! Pero sayang, akala ko talaga comeback na to ni Kim sa Primetime Bida.”

Mahinahon at magalang namang kinontra ito ni Kim sa kanyang reply.

Anya, “It’s not sayang po. Being seen on this kind of platform @PrimeVideo @primevideoph in 240 countries and territories worldwide is a big privilege for me. This will be shown not just here in PH but worldwide. Praying for the best for the show. #LinlangOnPrime.”

Dinedma naman ng mga solid fan ni Kim ang komento ng nasabing netizen at sinabing susuportahan nila ang serye ng kanilang idol. (Rey Pumaloy)