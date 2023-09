Kaso ng cholera sa mundo, di maawat

Kinumpirma ng World Health Organization (WHO) na isa na ngayon ang sakit na cholera sa tinututukan sa mundo dahil sa tuloy-tuloy na pagtaas ng kaso nito.

Sa inilabas na komprehensibong cholera statistic sa taong 2022, lumitaw na patuloy ang cholera upsurge.

Sa kabila na ang datos sa cholera ay hindi sapat para makaalarma, sinabi ng WHO na mahigit doble ang kaso noong 2022 kumpara noong 2021.

Nabatid sa WHO na 44 bansa ang naiulat na nagtaas ng 25% kaso ng cholera mula sa 35 bansa noong 2021.

Hindi lang nagkaroon ng maraming outbreaks kundi nagkaroon ng mas malalaking outbreaks sa pitong bansa na kinabibilangan ng Afghanistan, Cameroon, Democratic Republic of the Congo, Malawi, Nigeria, Somalia, at Syrian Arab Republic kung saan mahigit na sa 10,000 kaso ang naitala at naging mahirap para sa kanila ang makontrol ang sakit.

Nabatid na ang Cholera ay isang acute intestinal infection na kumakalat sa pamamagitan ng pagkain at tubig na kontaminado ng ‘ faeces” na may bacterium Vibrio cholerae.

Ito umano ay sanhi ng kakulangan ng ligtas na tubig at kalinisan dahil sa ang isang bansa ay hindi pa develop, mahirap, may kaguluhan at maging ang climate change ay mayroon din bahagi sa pagtaas ng kaso ng cholera.

Sa datos ngayong 2023, nabatid na ang global upsurge ng cholera ay patuloy sa 24 na bansa.

Ang paglobo ng cholera ay isang malaking hamon para makontrol ang sakit. (Juliet de Loza-Cudia)