Kai Sotto garahe uli dahil sa injury

MUKHANG bumalik ang back injury ni Kai Sotto.

Posibleng matagal-tagal na namang magagarahe ang 7-foot-3 center ng Gilas Pilipinas na naglalaro sa Japan B.League matapos kumpirmahin ng Hiroshima Dragonflies na may iniinda ito sa likod.

“As for #11 Sotto, the timing of his return is undetermined and there are various constraints, so we have not decided what adjustments will be made at this point,” ani Dragonflies executive Shuji Okazaki sa website ng team.

Nakitaan daw ng lumbar disc hernia ang 21-year-old, wala pang timetable kung kailan posibleng makakabalik.

Napigil ang laro ni Sotto para sa Orlando Magic sa NBA Summer League dahil sa parehong injury.

Nagpahinga rin siya habang kasagsagan ng preparasyon ng Gilas sa 2023 FIBA World Cup sa Maniila.

Base sa injury report ng Dragonflies, sidelined din sina Kerry Blackshear, Dwayne Evans at Nick Mayo.

(Vladi Eduarte)