Kabaong sa Ibabaw ng Tulay 

Mga ka-Misteryo kayo ba ay nakakita na ng kabaong sa inyong daanan? Yan ang paksa natin ngayon:

Si Rolly ng Nueva Ecija ay tricycle driver at minsan inabot siya ng alas-2 ng madaling araw sa pamamasada may mag-iina siyang naisakay patawid sa isang tulay.

Misteryo: “Patawid lang kamo ng tulay at kailangan pa nilang sumakay?”

Rolly: “Oo kasi madilim saka delikado na sa mag-iina para maglakad pa. Ayaw ko nga sana kaso nakonsensya ako. Marami pa naman nahoholdap sa amin pag dis oras ng gabi. Meron ding mga nagmumulto sa tulay.”

Misteryo: “Yung tatlong mag-iina kamo baka naman mga multo sila?”

Rolly: “Sa tingin ko hindi sila multo kasi nakausap ko pa nga yung nanay. Medyo nagtataka lang ako kakaiba kasuotan nila parang panahon pa ng mga kastila na mahahaba ang manggas na burdado pa, hanggang leeg na nakabutones at mahahaba ang kanilang buhok.”

Misteryo: “Pero kung sabi mo nakausap mo naman hindi nga sila multo. Nagkasundo ba kayo kung magkano ang bayad?”

Rolly: “Sabi ng nanay magbabayad daw sila ng P500 so pumayag ako kahit madilim at delikado tumawid ng tulay.”

Misteryo: “Nakita mo ba mga mukha nila? Anong hitsura?”

Rolly: “Teka hindi ko napansin kung may mukha sila kasi nakayuko at hindi nakatingin sa akin silang mag-iina. Tumatango habang kausap ko yung nanay. Yung mga anak niya ay mga babae. Yung isa dalagita nasa 21 taon at yung batang-babae nasa 7-taon.”

Misteryo: “So anong nangyari nung naisakay mo na sa tricycle mo? Bumaba ba sila pagtawid ng tulay?”

Rolly: “Dyan ako nagtaka kasi pumara yung nanay sa mismong ibabaw ng tulay at saka sila bumaba. Nagbayad naman ng P500.”

Misteryo: “Nagbayad talaga ng pasahe ok ah hindi nga multo pero bakit sa ibabaw ng tulay bumaba?”

Rolly: “Dyan na ko natakot kasi bigla silang nawala nang paalis na ko. Imposibleng may hagdan sa gawing yun ng tulay na pwede nilang babaan. Tapos habang pabalik na ko sa kabila may nakita akong kabaong sa gilid ng tulay. Pag-uwi ko sinabi ng tatay ko may mag-iina na pinatay sa tulay sa matagal ng panahon.”

